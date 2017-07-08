Актуальная камера 08.07.2017 (20:00)

В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние 10 лет прошло мероприятие Tallinn Pride.
Чаще других глав местных самоуправлений эстонские СМИ в июне 2017 года упоминали исполняющего обязанности мэра Таллинна вице-мэра Таави Ааса, мэра Тарту Урмаса Клааса и мэра Хаапсалу Урмаса Суклеса.
Кандидат на пост мэра Таллинна от IRL Райво Аэг пообещал в случае избрания закрыть Таллиннское телевидение, муниципальную полицию (МуПо) и муниципальный магазин Lipo. Бесплатный общественный транспорт он бы поначалу не трогал.
В 2016 г. государство помогло EELK выкупить из долгов Александровскую церковь