В воскресенье местами кратковременный дождь, +17..+22

Синоптики лишь кое-где обещают небольшой дождь, но в целом летняя погода не спешит нас покидать.

Ночью небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер переменный от 1 до 7 м/с. Температура воздуха от +8 до +14, местами всего 6 градусов выше нуля.

Днем значительно теплее. Воздух прогреется до +17 +22 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна и гроза. Подует ветер переменных направлений от 1 до 7 м/с.