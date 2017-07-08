В Каарепере погиб попавший под поезд мужчина

В субботу вечером около 20:30 в Каарепере (Йыгеваский уезд) мужчина попал под поезд, следовавший из Таллинна в Тарту, и погиб.

В Лыунаской префектуре подтвердили, что прибывшим спасателям уже некого было спасать, передает новостной портал ERR.

Сейчас устанавливается личность погибшего.

На месте происшествия поезд ехал со скоростью 40 км/ч, а затем сбавил ход перед переездом. Поезд не должен был останавливаться на станции Каарепере.

Elron сообщил, что поезд Таллинн - Тарту опаздывает из-за несчастного случая на железной дороге на 35 минут.