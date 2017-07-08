"Транс" поделил очки с "Пайде", "Инфонет" выиграл у "Таммеки"

В субботу, 8 июля, состоялось два матча 18-го тура чемпионата Эстонии по футболу. Нарвский "Транс" дома сыграл вничью с "Пайде" (1:1), а столичный "Инфонет" в родных стенах одолел тартускую "Таммеку" - 2:1.

В Нарве незадолго до перерыва белорусский легионер Дмитрий Ковб вывел хозяев вперед, однако в начале второго тайма Андре Ярва восстановил равновесие.

За "Транс" дебютировал перешедший из "Маарду" полузащитник Никита Брылин, который вошел в игру на 64-й минуте.

В Таллинне все голы были забиты в первом тайме. На 27-й минуте Кевин Андерсон поразил собственные ворота, а через семь минут Сергей Тумасян удвоил преимущество "Инфонета". На 36-й минуте Каарел Кийдрон один мяч отквитал.

"Инфонет" укрепился на четвертом месте, опережая "Транс" на пять очков.

Напомним, что в пятницу силламяэский "Калев" в родных стенах одержал драматичную победу над вильяндиским "Тулевиком" - 1:0.

Оставшиеся два матча 18-го тура пройдут в воскресенье. "Нымме Калью" сыграет с "Вапрусом", а в центральном матче тура "Левадия" примет "Флору".