Туристический поток в Ида-Вирумаа вырос в мае на 2,9%

Как следует из данных, которые корреспондент портала rus.err.ee получил в Департаменте статистики, в мае 2017 года услугами гостиничных предприятий Северо-Востока воспользовались в общей сложности 15 662 местных и иностранных туристов, что на 452 человека или на 2,9% больше, чем в тот же период годом ранее.

При этом выросло как число местных, так иностранных туристов. Так, число внутренних туристов выросло на 2,5% - с 8872 до 9094 человек. А зарубежный турпоток увеличился в мае на 4,1% (260 человек) до 6598 туристов.

Наиболее заметно увеличилось в регионе количество российских туристов - на 5,3% или на 200 человек по сравнению с маем 2016 года.

Всего в мае 2017 года в гостиницах Ида-Вирумаа останавливались на ночлег 3948 гостей из РФ.