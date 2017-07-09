Драма "Лицемеры" эстонского режиссера признана лучшим фильмом фестиваля "Балтийские дебюты"

Психологическая драма эстонского режиссера Валло Тоомла "Лицемеры" совместного производства Эстонии, Латвии и Литвы названа лучшим фильмом XIV Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", который в субботу завершился в Светлогорске Калининградской области.

"Лицемеры" - полнометражный дебют 33-летнего уроженца Раквере Райно Тоомла. Режиссер лично представил свою работу на суд жюри на "Балтийских дебютах" в день конкурсного показа 7 июля, передает ТАСС.

В эстонский прокат картина "Лицемеры" вышла осенью прошлого года.

В номинации "Лучшая работа режиссера" главную награду получила Тини Тульман из Германии с фильмом "Фредди Эдди". Этот психологический триллер стал лауреатом премии Хайнца Бодевица "За лучший режиссерский дебют" на 50-м Международном кинофестивале в Хофе, в рамках "Балтийских дебютов" прошел его премьерный показ в России.

Всего в конкурсной программе "Балтийских дебютов - 2017", проводимых при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Калининградской области, было представлено было девять кинолент начинающих режиссеров из Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. Многие из них - совместного производства. Пять работ были впервые показаны в России на этом кинематографическом форуме.