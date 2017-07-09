Из-за пожара в Кохтла-Ярве эвакуировали семь человек

В ночь на воскресенье в Кохтла-Ярве предположительно из-за поломки электрического устройства загорелась квартира. Из-за пожара были эвакуированы семь человек.

По сообщению Спасательного департамента, пожар вспыхнул на первом этаже 3-этажного жилого дома на улице Сакала, по предварительной оценке инспектора, причиной пожара было неисправное электрическое устройство, передает Балтийская служба новостей.

В квартире не было дымового датчика.

В связи с пожаром из подъезда эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка. Владельца квартиры передали скорой помощи для проверки его состояния.

Незадолго до 7 часов спасатели смогли локализовать пожар. Частично сгорела комната.