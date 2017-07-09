В Таллинне проходит Фестиваль клубники

Эстонский союз производителей клубники проводит мероприятие уже 13-й год подряд, передает служба новостей "Радио 4".

На состоявшемся в субботу в Раквере фестивале было продано почти 5-ть тонн клубники. Как минимум столько же организаторы мероприятия планируют продать сегодня и в Таллинне.

На фестивале, который проходит с 9 до 16 часов, можно купить клубнику прямо от производителя без посредников. Помимо ягод в продаже будет и другая сельхозпродукция и продовольственные товары, в том числе мед.

Как отмечают в Союзе производителей клубники, в отличие от прошлого года в этом сезоне урожай ягод был запоздалым, но, к счастью, дождей и солнца оказалось достаточно для того, чтобы клубника созрела.