Мединский вновь пригласил министра культуры Эстонии на форум в Санкт-Петербург

Министр культуры России Владимир Мединский пригласил своего коллегу из Эстонии Индрека Саара принять участие в работе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года.

"Приглашаю вас, уважаемый господин министр, принять участие в мероприятиях Форума. Примите мои уверения в глубоком к Вам уважении. Буду рад нашей встрече в Санкт-Петербурге", - написал Мединский.

Санкт-Петербургский международный культурный форум – уникальное культурное событие мирового уровня, дискуссионная площадка, ежегодно притягивающая несколько тысяч экспертов в области культуры со всего мира: звёзд драматического театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества.

Организаторы форума - Министерство культуры РФ, Министерство иностранных дел РФ и администрация Санкт-Петербурга.

Год назад Индрек Саар ответил отказом на аналогичное приглашение Мединского, сославшись на плотный график. В 2015 году Саар объяснил свой отказ участвовать в форуме занятостью и ранее принятыми обязательствами.

В 2013 году Мединский приглашал на этот форум тогдашнего руководителя Министерства культуры Эстонии Рейна Ланга, однако и тот ответил отказом, поскольку в дни форума ему нужно было выступать в Рийгикогу с политическим заявлением и объявлять о своей отставке.