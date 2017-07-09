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Ушел из жизни журналист и блогер Антон Носик ({{commentsTotal}})

Антон Носик (1966-2017).
Антон Носик (1966-2017). Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Журналист и блогер Антон Носик скончался в ночь на воскресенье в Москве на 52-м году жизни.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Би-Би-Си.

Радиостанция "Эхо Москвы" сообщает о том, что причиной смерти Носика стал сердечный приступ.

Антон Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке. Он входил в десятку самых популярных блогеров Рунета по версии Яндекса.

4 июля Антону Носику исполнился 51 год.

Редактор: Сергей Михайлов

антон носик


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