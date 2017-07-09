В Маарду 17 июля откроют бюст Георгия Быстрова

17 июля город Маарду отметит свой 37-й день рождения. В этот день в городе в парке Келламяэ будет открыт бронзовый бюст Георгия Быстрова.

Об этом в воскресенье, 9 июля, корреспонденту портала rus.err.ee сказал мэр Маарду Владимир Архипов.

"Бюст уже установлен, но в настоящее время он скрыт от глаз общественности. Торжественное открытие пройдет 17 июля в 15:00", - добавил Архипов.

Итоги конкурса идей по увековечиванию памяти в прошлом многолетнего руководителя города Георгия Быстрова власти Маарду подвели в октябре прошлого года. В финал конкурса вышли три кандидата, а лучшим был признан проект таллиннского художника Александра Литвинова, который предложил увековечить Георгия Быстрова в виде бронзового бюста.

"Я посмотрел очень много видеоматериалов, обратил внимание на динамичную позу Георгия Быстрова при выступлениях и воплотил один из таких фрагментов в виде трехмерного образа", - описал Александр Литвинов свою работу.

Одна из известных работ Александра Литвинова - памятник патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, установленный у православного храма в Ласнамяэ. Его Литвинов изготовил в сотрудничестве с архитектором Олегом Жемчуговым.

Состоявший в Объединенной левой партии Эстонии Георгий Быстров ушел из жизни 15 октября 2015 года.

После смерти Быстрова новым мэром Маарду стал лидер ОЛПЭ Валев Кальд, представлявший Маардуский избирательный союз, но удержать власть он не сумел.

Весной 2016 года управлять Маарду стал центрист Владимир Архипов. В декабре прошлого года после перехода под свои знамена ряда депутатов фракция Центристской партии получила абсолютное большинство депутатских мест в городском собрании Маарду.