Умер художник Илья Глазунов

В ночь на 9 июля в возрасте 87 лет скончался художник Илья Глазунов.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на супругу художника Инессу Орлову.

Российский живописец и график Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Его отец Сергей Глазунов был историком, доцентом Ленинградского государственного университета.

В 1956 году, будучи студентом Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Глазунов получил Гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году.

Илья Глазунов был отмечен многочисленными российскими и иностранными наградами, он был действительным членом академии художеств России, членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны.