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Умер художник Илья Глазунов ({{commentsTotal}})

"Рынок нашей демократии" - самая большая по размерам картина Глазунова. Автор: Reuters/Scanpix
Культура
Культура

В ночь на 9 июля в возрасте 87 лет скончался художник Илья Глазунов.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на супругу художника Инессу Орлову.

Российский живописец и график Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Его отец Сергей Глазунов был историком, доцентом Ленинградского государственного университета.

В 1956 году, будучи студентом Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Глазунов получил Гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году.

Илья Глазунов был отмечен многочисленными российскими и иностранными наградами, он был действительным членом академии художеств России, членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны.

Редактор: Сергей Михайлов



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