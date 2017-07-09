ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины

Как передает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на агентство "Интерфакс", Россия выступила категорически против принятия данной резолюции, однако документ был принят.

Тогда руководитель российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил проголосовать в целом против принятия всей Минской декларации. Большинством голосов его предложение было отклонено.

В резолюции ПА ОБСЕ говорится о своем "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь".

В документе также содержится призыв к России "обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований".

Данная резолюция войдет в итоговую Минскую декларацию.