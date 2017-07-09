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Виталий Белобровцев: навстречу выборам в местные советы не рабоче-крестьянских депутатов ({{commentsTotal}})

Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев, медиаэксперт. Автор: Фото: ERR
Мнение
Мнение
Виталий Белобровцев, медиаэксперт

На этих днях завершился второй сезон захватывающего политсериала "Том без Джерри: мы сильны нашей вечною дружбой".

Содержание предыдущих серий

В двух крупнейших партиях – Центристской и ИРЛ - завершился на первый взгляд схожий процесс, который обострили предстоящие местные выборы. Время от времени внутри партии появляются недовольные люди. Как правило, активные. Иногда им удается собрать вокруг себя чем-то неудовлетворенных единомышленников.

Как правило, такие истории заканчивались исключением или добровольных выходом этих людей из партии. Затем они пополняли ряды партий, конкурирующих с бывшей родной организацией. Раньше такие коллизии проходили на фоне сравнительно стабильной внешнеполитической обстановки и при безоговорочно сильных лидерах партий.

Нынешним летом знакомая по прежним временам ситуация выглядела не совсем традиционно.

Во-первых, в короткий период сменились руководители трех правящих партий. Это происходило по-разному, но одинаково болезненно, и привело к тому, что у реформистов, центристов и ИРЛ парторганизацию возглавили люди, не обладающие запасом прочности прежних лидеров – Ансипа, Сависаара и Лаара.

Во-вторых, ситуация в мире стала мало предсказуемой, а это рождает нервозность и в политике внутренней. Особенно в Эстонии, положение которой напрямую зависит от равновесия в мировой политике.

На этом фоне самым интригующим выглядел бунт на корабле центристов.

Повесить на рее нельзя помиловать

В минувшую пятницу информационное пространство Эстонии взорвал всего один человек – европарламентарий Яна Тоом. Она неожиданно отказалась от своих соратников по революционному списку и переметнулась в лагерь вчерашних противников.

C точки зрения морали, Яна Тоом, безусловно, кинула своих «сестер» Лооне и Иванову, а также Сависаара и почти сто бунтовщиков, готовых войти в “Список” и уйти с партийного корабля центристов. Но моральный политик – это то же самое, что проститутка-девственница. В политике руководствуются не моралью, а интересами.

И тогда можно говорить, что политик Тоом добилась того, что было в ее интересах: ее требования по платформе на выборах в Таллине учтены (13 из 15, как она сообщила на последней пресс-конференции). Ратас и партия заявили, что считают нужным дать гражданство серопаспортникам по облегченной программе, а это важный аспект деятельности Тоом в Европаламенте. Её обещали исчерпывающе информировать о деятельности партийной верхушки. Заместитель председателя партии центристов Яанус Карилайд, в последнее время выступающий в роли балаболки, («партия может обойтись без Яны Тоом!») извинился перед членом правления партии Тоом.

Чего еще хотеть успешному политику? Позаботиться о соратниках? Им остается предпоследнее «прости».

Своим ночным перерождением Тоом ввела в ступор реформистов, которые уже потирали руки в ожидании развала крупнейшей партии в стране. Им этот партийный оверкиль сулил многое: Ханно Певкур и его соратники, похоже, искренне надеялись, что центристы разделятся на два лагеря и можно будет уверенно смотреть в будущее с надеждой на победу на местных, а там и на парламентских выборах. Поскольку из правящей коалиции только что выбыли два видных члена Исамаалийта и Рес публики. К ним добавились бы депутаты-списочники, и до свидания, коалиция, здравствуйте, внеочередные выборы.

А их-то как считают реформисты, они выиграют обязательно. Но тут нужно понимать одно важное отличие ситуации 2007 года от нынешней. В своей внутренней политике Эстония серьезно зависит от внешней. А она сейчас на редкость неоднозначна.

Не получив ожидаемого преимущества, реформисты продолжили внедрять свой план «А». Мне он представляется вот каким.

Бронзовый гость

Поскольку ни заказчиков, ни организаторов «Бронзовой ночи» ни одна силовая структура не смогла назвать, не говоря уже о том, чтобы привлечь к ответу, то сейчас можно предположить, что в стране разыгрывается аналогичный сценарий. Реформисты, успешно использовавшие беспорядки в Таллинне 10 лет назад, видимо, решили повторить номер, который, казалось, уже не бисируется.

Примерно по той же схеме началась антирусская кампания, стали повторяться столь популярные в ту пору лозунги об угрозе государственной безопасности. Поскольку канва событий с привлечением медиа ресурсов (тех же самых) повторяется почти до мелочей, то можно предположить, что либо работают те же политтехнологи, либо они оставили в наследство новым свои старые лекала.

Вот и памятник уже нашелся. Его отыскали в Тарту, цитадели реформистов. Монумент, правда, далековато от центра города науки и искусства, но вот Музей эстонского народа не может стоять рядом с этим «плевком в лицо эстонцам», как возмущенно заметил своевременно обнаруженный частным телеканалом возмущенный патриот. Ему на вид лет пятьдесят и вот все это время мужик не понимал, что живет с физиономией в антигигиеническом состоянии, а тут к местным выборам решил очиститься.

И снова робко говорят понимающие в искусстве люди, что это художественное произведение, ну, а дальше вы уже знаете.

Опять грозно звучат обличения ведущих реформистов, дескать, правительственная партия Центра оказалась в руках прокремлевской активистки Тоом. Опять «Постимеэс» нашел точные слова для редакционной передовицы (кто-то может еще помнит шедевр-2007 про «русское мурло»). На этот раз мирное окончание переговоров внутри центристов газета окрестила пактом Ратаса – Тоом, недвусмысленно намекая на пакт Молотова – Риббентропа. И по странному совпадению едва ли не в тот же день именно про «пакт» заявил председатель реформистов Певкур на сайте своей партии.

Газета «Ведомости» четыре года назад писала, что социально-экономический конфликт очень быстро маркируется как этнический, поскольку этнический конфликт наиболее быстрее всего мобилизует определенную часть электората.

Как говорится, умри Денис, лучше не скажешь. Реформисты за время своего правления добились стагнации в обществе, разница в доходах обеспеченных и малообеспеченых возросла в разы. А центристы за полгода у власти заметно повысили доходы малоимущих. Поэтому такой подход реформисты называют прокремлевским. Ибо ничего другого промосковского или пророссийского, в чем не устают обвинять центристов, найти в деятельности партии Юри Ратаса не получается. Реформисты же, лишенные доступа к бюджету государства и государственных предприятий, стремятся любыми средствами добраться хотя бы до таллиннского кошелька.

И путь к нему они видят один - эксплуатировать межнациональную рознь. А вот это уже на самом деле угроза безопасности страны. Раскрутку этого науськивания эстонцев на русских при молчаливом попустительстве президента Кальюлайд попытались приостановить пришедшие к власти центристы.

И здесь мы снова приходим к проблеме внутри этой партии.

Во время последней пресс-конференции Оудекки Лооне в сердцах произнесла фразу, на которую почти никто не обратил внимания. В нормальной ситуации она не прозвучала бы, но ошарашенная предательством «старшей сестры» депутат Лооне как бы вскользь заметила, что партия Центра превращается едва ли не в ИРЛ, то есть националистическую. (А бывший председатель ИРЛ Цахкна недавно откровенно заявил, что они (ИРЛ) посадили в Кадриорге президента, вероятно, отсюда и его молчаливое одобрение подогреваемого конфликта эстонцы – русские.)

И если к высказыванию Оудекки Лооне подверстать более раннее замечание евродепутата Тоом о том, что Юри Ратас стесняется, что пришел к власти голосами русских избирателей, то мы поймем, что скрывалось за кулисами недовольства “трех сестер” и почему переговоры тянулись так долго.

Действительно, сложно после эйфории смены партийного руководителя и выхода на политическую авансцену, где солировали право-националистические партии, открыто поддерживать прежнюю линию в отношении русских избирателей. И это вполне обоснованно обеспокоило тех, кто решился на создание списка недовольных. Об этом и шли, видимо, переговоры.

Эту мысль подтверждает и Ханно Певкур: «Ратас будет равнодушно сидеть в правительстве с Тоом, а Центристская партия в свою очередь станет еще более пророссийской. В скором времени будем наблюдать "новые начинания" Центристской партии, которые замаскированы под дружелюбно настроенное отношение к Эстонии, но в действительности диктуемые Кремлем". Поскольку ничего кремлевского Ратасу вменить нельзя, то в переводе с реформистского на нормальный сия фраза значит, что Ратас согласился по-прежнему защищать интересы русских избирателей.

Бронзовая «Русалка»

Думаю, можно предположить, как поведут себя реформисты, поддерживаемые ИРЛ, если она к тому времени еще останется как политическая сила, на будущих парламентских выборах. Кто-то намекнет газете «Постимеэс» и какому-нибудь ТВ-2, что, дескать, уродка с православным крестом на камне в Кадриорге оскорбляет национальные чувства эстонских моряков в частности и добропорядочных лютеран вообще.

Ее необходимо убрать вместе с камнями на воинское кладбище, а тумбы с русскими фамилиями перелить на монеты. А для полной победы реформистов над прокремлевскими силами снести дворец Екатерины как ненавистный символ российской оккупации. И можно слоган соответствующий под это дело состряпать: «Ударим демократическим бульдозером по постылым символам антиэстонского менталитета»!

На этом можно бы и поставить точку в партийно-эмоциональном сериале. Однако есть одно серьезное «но». И оно позволяет задуматься о возможном новом сезоне: «Что произошло в ночь с четверга на пятницу с Яной Тоом, если утром пятницы она кардинально изменила решение, принятое всем коллективом в четверг вечером»?

тоомивановалоонедела центристские


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