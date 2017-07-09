Футболист Тармо Кинк отправился на просмотр в "Богемианс"

Атакующий полузащитник Тармо Кинк, сыгравший 82 матча за сборную Эстонии по футболу, отправился на просмотр в клуб высшей лиги чемпионата Чехии "Богемианс".

Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил портал Soccernet, отметив, что "Богемианс" готовится к старту нового чемпионата на сборах в Германии.

Просмотр Тармо Кинка продлится в течение недели. Предыдущий сезон 31-летний Кинк провел в венгерском клубе "Мезёкёвешд".

За пражский "Богемианс" выступает и полузащитник сборной Эстонии Сийм Лутс, который из-за травмы сейчас не тренируется с командой.