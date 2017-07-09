Минсоцдел продолжает приравнивать электронные сигареты к табачным изделиям

Министерство социальных дел не согласно с утверждением Союза производителей и потребителей электронных сигарет, что электронные сигареты менее опасны для здоровья, и поэтому не намерено отказываться от их приравнивания к табачным изделиям.

По мнению союза, различные никотиносодержащие продукты (например, сигареты и электронные сигареты) обладают разным воздействием на здоровье в зависимости от способа и средства их использования. Поэтому союз считает, что на данный момент отсутствуют научные основания для равного обращения с ними, передает в воскресенье, 9 июля, Балтийская служба новостей.

В направленном министерству письме союз отмечает, что показатели связываемого с раком легких вещества NNAL были среди пользователей электронных сигарет на 97,5 процента ниже, чем среди обычных курильщиков. Кроме того, среди были зафиксированы более низкие показатели и других канцерогенов.

По мнению Министерства социальных дел, потребление как табачных изделий, так и электронных сигарет является никотиновой зависимостью.

"С точки зрения здоровья населения, мы как государство не можем поощрять продолжение никотиновой зависимости среди населения, поэтому необходимо применить меры для предупреждения ее распространения, унифицируя требования к продукции, используемой с похожими целями", - сообщается в ответе министерства.

Того же принципа придерживается большинство других стран ЕС, ограничивая, например, использование электронных сигарет в публичных местах по аналогии с курением.

По сообщению министерства, на данный момент отсутствуют надежные научные доказательства эффективности электронных сигарет с точки зрения отказа от курения.

"Поэтому невозможно говорить и о снижении связанного с курением вреда с помощью электронных сигарет", - отмечает министерство.

По мнению министерства, исследования не подтверждают меньший вред электронных сигарет по сравнению с обычными сигаретами, поскольку не учитывается ряд присущих только электронным сигаретам факторов, в том числе возникающие при нагревании наночастицы и их неизученное влияние на здоровье. Не учитывается также токсичность ароматизаторов и прочих компонентов жидкостей для электронных сигарет в жидкости и вдыхаемом аэрозоле, потенциально более высокое усваивающееся количество никотина и разница в качестве электронных сигарет.