Оппозиция предлагает наказывать родителей за уклонение от вакцинации детей

Среди депутатов Рийгикогу нет единого мнения относительно того, как увеличить процент вакцинируемых детей. Недавно эту проблему подняли Союза муниципалитетов Эстонии и канцлер права Юлле Мадизе. В рядах оппозиционной Свободной партии считают, что за уклонение от вакцинации родители детей могли бы нести наказание.

"Моя личная позиция состоит в том, что убеждать людей такими методами, как, например, привязка вакцинации к получению пособия - это не правильно. Я думаю, что в сентябре мы продолжим обсуждение этой темы в социальной комиссии Рийгикогу", - сказала в воскресенье, 9 июля, корреспонденту новостной программы ETV+ "Актуальная камера" председатель парламентской комиссии по иностранным делам Хельмен Кютт.

"Если мы начнем прививать ответственность только запретами и приказами, то это может вызвать реакцию, когда люди начнут избегать семейного врача. Я лично считаю, что если врач сумеет построить доверительные отношения с пациентом и наладить совместную работу, то вполне можно обойтись просто доходчивым объяснением ситуации,чтобы мотивировать пациента", - добавила Кютт.

Представитель же оппозиционной Свободной партии Моника Хауканымм считает, что в этой ситуации следует применить более серьёзные меры.

"Об этой теме хорошо бы говорить на более глобальном, общественном уровне. И можно прийти, например, к такому консенсусу, что мы вакцинируем детей, а при отказе родитель понесёт какое-либо наказание или будет применена какая-то санкция. Чтобы это не воспринимали, как ограничение прав личности, мол, только я могу решать за себя. Иногда всё-таки решения общества важнее решения одного индивида", - объяснила Хауканным.

На прошлой неделе портал rus.err.ee написал о том, что охват вакцинацией детей в Эстонии уменьшается из года в год, и поэтому, по мнению канцлера права, Рийгикогу мог бы рассмотреть меры по достижению более высокого уровня вакцинации.