Эстонские гребцы остались без медалей на этапе Кубка мира в Швейцарии

Эстонские спортсмены не смогли завоевать медали на этапе Кубка мира по академической гребле в швейцарском Люцерне.

В своём коронном виде - четвёрке парной - Аллар Рая, Стен-Эрик Андерсон, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо заняли только 10 место из 12-ти стартовавших экипажей, сообщила вечером в воскресенье, 9 июля, ежедневная новостная программа ETV+ "Актуальная камера".

Эстонцы финишировали четвёртыми во всех заездах - в предварительном, утешительном и в финале Б. А победу в этом виде программы одержала сборная Литвы. Серебро досталось британцам, а бронза - полякам.

Ещё слабее выступили представители эстонской сборной Оскар Кузьмин и Каур Куслап в заездах двоек. Они заняли 20-е место. А победили в этом классе гребцы из Новой Зеландии.