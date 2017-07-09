rus.err.ee

Триатлонист Марко Альберт с личным рекордом пробился на ЧМ ({{commentsTotal}})

Марко Альберт.
Марко Альберт. Автор: ETV
Спорт
Спорт
Алексей Маргиев

Эстонец Марко Альберт занял 7 место на чемпионате Европы по триатлону Ironman в Германии и добыл путёвку на чемпионат мира.

Он очень успешно преодолел плавательную часть дистанции. После неё Альберт занимал второе место. Дальше Марко стал постепенно опускаться вниз. Велогонку эстонский триатлет закончил на пятой позиции, а после марафонского забега уже был седьмым, сообщила "Актуальная камера" (ETV+).

Итоговое время Альберта - 8 часов 4 минуты и 8 секунд. Это его личный рекорд. 

Выиграл чемпионат Европы немец Себастьян Кинли. Он опередил Альберта на 22 минуты и 26 секунд.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Вакцинация. Иллюстративная фотография.Вакцинация. Иллюстративная фотография.
Оппозиция предлагает наказывать родителей за уклонение от вакцинации детей
"Агитационный субботник" сторонников Навального продолжается второй день."Агитационный субботник" сторонников Навального продолжается второй день.
В Москве задержали почти 50 активистов штаба Навального
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: навстречу выборам в местные советы не рабоче-крестьянских депутатов
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины
Учителей из Ида-Вирумаа готовят к экзамену по эстонскому языку.Учителей из Ида-Вирумаа готовят к экзамену по эстонскому языку.
В Ида-Вирумаа ищут преподавателей эстонского для школьных учителей
Синдзо Абэ отменил визит в Таллинн из-за стихийного бедствия.Синдзо Абэ отменил визит в Таллинн из-за стихийного бедствия.
Премьер-министр Японии отменил визит в Эстонию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил запланированный на следующую неделю однодневный визит в Эстонию.

Антон Носик (1966-2017).Антон Носик (1966-2017).
Ушел из жизни журналист и блогер Антон Носик
Многолетний глава Маарду Георгий Быстров ушел из жизни в 2015 году.Многолетний глава Маарду Георгий Быстров ушел из жизни в 2015 году.
В Маарду 17 июля откроют бюст Георгия Быстрова
Последние полтора сезона Денис Малов (с мячом) выступал в силламяэском "Калеве".Последние полтора сезона Денис Малов (с мячом) выступал в силламяэском "Калеве".
Многократный чемпион Эстонии по футболу Денис Малов усилил команду "Маарду"
Николай Лиличкин.Николай Лиличкин.
Решение об УДО стрелявшего в полицейского рецидивиста суд вынесет в четверг
Нарва - один из туристических центров региона.Нарва - один из туристических центров региона.
Туристический поток в Ида-Вирумаа вырос в мае на 2,9%
Кадр из фильма "Лицемеры".Кадр из фильма "Лицемеры".
Драма "Лицемеры" эстонского режиссера признана лучшим фильмом фестиваля "Балтийские дебюты"
ЭСТОНИЯ
Дни средневековья подошли к концу.Дни средневековья подошли к концу.
В Таллинне завершились Дни Средневековья

В воскресенье, 9 июля, в Старом Таллинне завершили свою работу XVII Дни Средневековья,

Во многих странах производители электронных сигарет укрываются от уплаты акцизов на табачную продукцию.Во многих странах производители электронных сигарет укрываются от уплаты акцизов на табачную продукцию.
Минсоцдел продолжает приравнивать электронные сигареты к табачным изделиям
Клубника такая разная - и белая, и красная.Клубника такая разная - и белая, и красная.
В Таллинне проходит Фестиваль клубники
Монахи.Монахи.
Почти 80 монахов по всей Эстонии уже десять лет живут без медицинской страховки
В Каарепере погиб попавший под поезд мужчина
Обновлено: 08.07
ЛГБТ-парад в Таллинне.ЛГБТ-парад в Таллинне.
ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне прошел парад секс-меньшинств
Обновлено: 08.07
Таави Аас.Таави Аас.
Чаще других глав местных самоуправлений СМИ в июне упоминали Ааса, Клааса и Суклеса
ИДА-ВИРУМАА
Нож регулярно становится орудием преступления.Нож регулярно становится орудием преступления.
Решение об УДО зарезавшей мужа нарвитянки суд вынесет 13 июля
Автомобиль спасателей. Иллюстративный снимок.Автомобиль спасателей. Иллюстративный снимок.
Из-за пожара в Кохтла-Ярве эвакуировали семь человек
Сергей Тумасян.Сергей Тумасян.
"Транс" поделил очки с "Пайде", "Инфонет" выиграл у "Таммеки"
Мотофестиваль в Нарве.Мотофестиваль в Нарве.
В Нарве проходит мотофестиваль
ФОТО: в Нарве состоялись гонки на ретромотоциклах
Мнение / Интервью
Райво Аэг дает пресс-конференцию.Райво Аэг дает пресс-конференцию.
Райво Аэг закрыл бы таллиннское телевидение, муниципальную полицию и магазин

Кандидат на пост мэра Таллинна от IRL Райво Аэг пообещал в случае избрания закрыть Таллиннское телевидение, муниципальную полицию (МуПо) и муниципальный магазин Lipo. Бесплатный общественный транспорт он бы поначалу не трогал.

Юри Ратас.Юри Ратас.
Ратас: политика гражданства при действующем правительстве не изменится
Михаил Кылварт около 40 минут в прямом эфире отвечал на вопросы радиослушателей.Михаил Кылварт около 40 минут в прямом эфире отвечал на вопросы радиослушателей.
Кылварт: новый список – угроза позициям партии на муниципальном и на государственном уровне
Елена СкульскаяЕлена Скульская
Елена Скульская: здравствуй кома певец, здравствуй кома танцор!
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Историк моды Марина Скульская о нижнем белье: от стрингов в Древнем Египте до последних трендов
ВИДЕО: в Таллинне внедорожник врезался в жилой дом, два человека пострадали
Обновлено: 10:20 
Планируемое церковью здание будет находиться около офиса Nordea.Планируемое церковью здание будет находиться около офиса Nordea.

Запланированное церковью строительство небоскреба может начаться через три года

В 2016 г. государство помогло EELK выкупить из долгов Александровскую церковь

ЗА РУБЕЖОМ
В Сирии наступило перемирие.В Сирии наступило перемирие.
На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии
Взятие иракской армией Мосула - серьезный удар по группировке Взятие иракской армией Мосула - серьезный удар по группировке
Премьер-министр Ирака объявил об освобождении Мосула
Беспорядки в Гамбурге не утихали несколько дней.
В Гамбурге за время беспорядков задержали почти 300 человек
Халтмаагийн Баттулга.
На выборах президента Монголии победил кандидат от оппозиционной партии
В результате наводнения в Японии погибли 16 человек
При обрушении жилого дома под Неаполем погибли восемь человек
ЭКОНОМИКА
Силламяэский порт.Силламяэский порт.
Силламяэский порт рассчитывает в этом году перевалить 7 млн тонн груза
ESM утвердил выделение Греции очередного транша помощи в размере 8,5 млрд евро
07.07
Цены на продовольствие в мире поднялись в июне на 7%
07.07
В июне потребительские цены в Эстонии выросли на 2,9%
06.07
Пало: правительство планирует реформы для решения проблемы нехватки рабочей силы Обновлено
06.07
Продукты питания в Эстонии подорожали за год почти на 5%
06.07
В июне продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 33,7%
СПОРТ
"Левадия" и "Флора" сыграли вничью, "Нымме Калью" разгромил "Вапрус"
Марко Альберт.Марко Альберт.
Триатлонист Марко Альберт с личным рекордом пробился на ЧМ
Эстонская четверка гребцов.
Эстонские гребцы остались без медалей на этапе Кубка мира в Швейцарии
Тармо Кинк.
Футболист Тармо Кинк отправился на просмотр в "Богемианс"
Анетт Контавейт дала бой Каролин Возняцки.Анетт Контавейт дала бой Каролин Возняцки.
Контавейт уступила экс-первой ракетке мира на Уимблдоне
Нарвский Нарвский
Полузащитник Никита Брылин поменял Маарду на Нарву
Футболисты Футболисты
Матч нарвского "Транса" с "Нымме Калью" перенесли с 15 июля на 1 августа
КУЛЬТУРА
Умер художник Илья Глазунов
Владимир Мединский будет рад видеть Индрека Саара в Петербурге.Владимир Мединский будет рад видеть Индрека Саара в Петербурге.
Мединский вновь пригласил министра культуры Эстонии на форум в Санкт-Петербург
Заключительный день фестиваля Õllesummer.Заключительный день фестиваля Õllesummer.
ФОТО: фестиваль Õllesummer завершился концертом Томми Кэша
Керамические изделия.Керамические изделия.
В Нарвском замке проходят Дни керамики
выборы
Яна Тоом осталась верна Центристской партии.Яна Тоом осталась верна Центристской партии.
Избирательного союза Яны Тоом не будет
Обновлено: 07.07
Райво Аэг и Виктория Ладынская.Райво Аэг и Виктория Ладынская.
Кандидат в мэры Таллинна от IRL - Райво Аэг, первый номер по Ласнамяэ - Виктория Ладынская
Обновлено: 07.07
Председательство Эстонии в ЕС
Тоомас Витсут и Яак Мадисон будут руководить комиссией по делам ЕС.Тоомас Витсут и Яак Мадисон будут руководить комиссией по делам ЕС.
В Таллинне проходит встреча председателей комиссий национальных парламентов по делам ЕС
Встреча министров юстиции в Котле культуры в ТаллиннеВстреча министров юстиции в Котле культуры в Таллинне
Министры юстиции стран ЕС в Таллинне определили будущее электронной платформы в области права
Дмитрис Аврампопулус и Андрес Анвельт в Таллинне.
Главы МВД ЕС обещали поддержать подвергнувшуюся миграционной нагрузке Италию
Обновлено: 06.07
Иллюстративное фото.
Эстония разработала специальную инфосистему для организации мероприятий в Совете ЕС
Последние новости
20:52
В понедельник в Эстонии будет до 24 градусов тепла
20:50
"Левадия" и "Флора" сыграли вничью, "Нымме Калью" разгромил "Вапрус"
20:39
Триатлонист Марко Альберт с личным рекордом пробился на ЧМ
20:34
Эстонские гребцы остались без медалей на этапе Кубка мира в Швейцарии
20:26
В Таллинне завершились Дни Средневековья
20:20
Оппозиция предлагает наказывать родителей за уклонение от вакцинации детей
20:18
Актуальная камера 09.07.2017 (20:00)
19:57
Многократный чемпион Эстонии по футболу Денис Малов усилил команду "Маарду"
19:48
В Москве задержали почти 50 активистов штаба Навального
18:21
Минсоцдел продолжает приравнивать электронные сигареты к табачным изделиям
17:47
Футболист Тармо Кинк отправился на просмотр в "Богемианс"
17:26
Виталий Белобровцев: навстречу выборам в местные советы не рабоче-крестьянских депутатов
16:54
На юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии
15:59
Премьер-министр Ирака объявил об освобождении Мосула
Эстония
Монахи.
Почти 80 монахов по всей Эстонии уже десять лет живут без медицинской страховки
Иллюстративная фотография
Больничная касса: стоматологи со временем изменят отношение к новой системе компенсаций
В Таллинне прошла конференция по вопросам сексуальных меньшинств