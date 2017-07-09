Триатлонист Марко Альберт с личным рекордом пробился на ЧМ

Эстонец Марко Альберт занял 7 место на чемпионате Европы по триатлону Ironman в Германии и добыл путёвку на чемпионат мира.

Он очень успешно преодолел плавательную часть дистанции. После неё Альберт занимал второе место. Дальше Марко стал постепенно опускаться вниз. Велогонку эстонский триатлет закончил на пятой позиции, а после марафонского забега уже был седьмым, сообщила "Актуальная камера" (ETV+).

Итоговое время Альберта - 8 часов 4 минуты и 8 секунд. Это его личный рекорд.

Выиграл чемпионат Европы немец Себастьян Кинли. Он опередил Альберта на 22 минуты и 26 секунд.