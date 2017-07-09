В Москве задержали почти 50 активистов штаба Навального

В Москве задержаны 48 волонтеров с газетами и другими агитационными материалами за выдвижение оппозиционера Алексея Навального в президенты, сообщил глава московского штаба политика Николай Ляскин.

Среди задержанных - по меньшей мере четверо несовершеннолетних, передает в воскресенье Би-би-си.

В эти выходные, 8 и 9 июля, сторонники Навального устраивают "агитационный субботник".

"Было буквально пять-семь задержаний, потом долгое время ничего не было. А потом кто-то, видимо, дал приказ, что это вы сегодня не задерживаете. И прям начались такие массовые задержания, они как с цепи сорвались", - рассказал Ляскин.

Днем ранее во время агитационной кампании сторонников Навального были задержаны около 70 человек, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

По данным полиции, они были задержаны "за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий".