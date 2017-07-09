Многократный чемпион Эстонии по футболу Денис Малов усилил команду "Маарду"

Пятикратный чемпион Эстонии по футболу Денис Малов (37), который в начале прошлого месяца покинул силламяэский "Калев", продолжит карьеру в команде первой лиги "Маарду".

"Означает ли это, что я ухожу из большого футбола? Ни в коем случае. Иногда стоит совершить шаг назад, чтобы потом сделать два вперед", - сказал вечером в воскресенье, 9 июля, Денис Малов корреспонденту портала rus.err.ee.

"Команда "Маарду" по итогам этого сезона намерена пробиться в высший дивизион. Надеюсь, что в вышке мы сможем навести шороху и станем командой-сенсацией", - добавил футболист.

За свою карьеру Денис Малов пять раз становился чемпионом страны - один раз в составе уже несуществующего ТФМК и еще четырежды вместе с "Левадией".

Последние полтора года он провел в силламяэском "Калеве".

В настоящее время "Маарду" идет на втором месте в первой лиге. За эту команду в числе прочих выступают бывший защитник сборной Эстонии Тихон Шишов и опытный бомбардир Виталий Гусев, успевший поиграть в том числе за "Левадию" и нарвский "Транс".