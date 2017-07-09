В Таллинне завершились Дни Средневековья ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 9 июля, в Старом Таллинне завершили свою работу XVII Дни Средневековья,
На четыре дня окресности Ратушной площади превратились в настоящий средневековый город, с ярмаркой, мастерскими и концертами. Рядом с церковью Нигулисте расположилось средневековое поселение, где можно было посмотреть как прядут пряжу, пройти занятия в школе рыцарей, и узнать, насколько метко умеешь стрелять из лука. Многие мастера продавали свои уникальные изделия ручной работы.
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Редактор: Сергей Михайлов