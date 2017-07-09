В понедельник в Эстонии будет до 24 градусов тепла

Понедельник в Эстонии будет теплым и солнечным.

Ночью небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений от 1 до 7 м/с. Температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла.

Днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 6, на островах - южный - от 3 до 8 м/с. Воздух прогреется до 18 - 24 градусов тепла.