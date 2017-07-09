"Левадия" и "Флора" сыграли вничью, "Нымме Калью" разгромил "Вапрус"

В воскресенье, 9 июля, завершился 18-й тур чемпионата Эстонии по футболу.

В центральном поединке тура, который прошел на стадионе "Кадриорг", столичные "Левадия" и "Флора" сыграли по нулям.

В параллельном матче на стадионе в Хийу местный "Нымме Калью" разгромил пярнуский "Вапрус" - 3:0. У победителей дублем отметился бразильский нападающий Лилиу, еще один мяч провел российский полузащитник Артур Валикаев.

После 18 туров "Флора" набрала 48 очков. Идущая на второй строчке "Левадия" отстает от лидера на четыре балла. "Нымме Калью" с 39 баллами занимает третье место.

В нынешнем чемпионате Эстонии "Левадия" и "Флора" не потерпели ни одного поражения.