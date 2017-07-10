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Тартуский университет - лидер по числу поданных заявлений ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Дарья Денисова

В вузах Эстонии самый разгар вступительных экзаменов. Самые горячие испытания - в Тартуском университете. Он по-прежнему в лидерах по популярности среди абитуриентов.

Об этом сообщает новостная программа ETV+ "Актуальная камера", отмечая, что одним из самых востребованных университетов в столице остаётся Таллиннский университет. Туда отправили свои заявки уже 7400 желающих, из них более восьмиста - зарубежные абитуриенты.

"У нас есть новые специальности, но самые популярные, как в прошлом и в позапрошлом годах - психология, юриспруденция, педагогика, управление бизнесом", - сказала консультант по карьере ТЛУ Лийна Валлимяэ.

В ТЛУ теперь на русском языке можно изучать только русскую филологию.

"На русскую филологию у нас на 26 мест сейчас 80 заявлений. Это на бакалавриате. А в магистратуру сейчас поступило 12 заявлений", - добавила Валлимяэ.

Таллиннский технический университет также не отстаёт. В этом году там появились новые учебные программы. Но и старые, такие как строительство, прикладная химия, генная инженерия, по прежнему остаются популярными.

"В этом году у нас почему-то заявлений меньше, чем в прошлом. Но у нас сейчас на 30 заявлений от золотых медалистов гимназий больше, чем в прошлом году. Конечные результаты можно будет узнать, когда все абитуриенты подтвердят, что они будут у нас учиться. Если подтвердит меньше 30, тогда нам будет о чём волноваться, но не только нам, а всей Эстонии", - объяснил проректор по учебной работе ТТУ Хендрик Волл.

Нарвский колледж Тартуского университета подготовил 50 мест для стран бывшего Советского Союза. Однако, учиться иностранным абитуриентам придётся на эстонском языке.

"Подавали документы ребята из Казахстана, Узбекистана, России, Украины, из разных стран. Эти люди настолько мотивированы приехать сюда учиться и выучить эстонский язык за первый год обучения. Потому что высшее образование они будут получать на эстонском языке", - сказала академический директор Нарвского колледжа ТУ Аэт Кийсла.

Абитуриенты узнают результаты вступительных экзаменов к середине этого месяца.

Редактор: Сергей Михайлов



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