В Ласнамяэ пьяный водитель устроил ДТП

В воскресенье вечером в столичном районе Ласнамяэ нетрезвый водитель спровоцировал ДТП. Пострадал один человек.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила полиция, отметив, что инцидент случился в 17:57 на перекрестке улицы Мустакиви и Лаагна теэ.

Автомашина BMW 525D, которой управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 37-летний мужчина, врезалась в остановившийся впереди себя автомобиль Volvo S60, водитель которого - мужчина 27-и лет - ожидал разрешающего движение сигнала светофора.

От полученного удара Volvo отбросило на находившийся перед ним городской автобус Scania.

В результате ДТП водитель Volvo был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Всего за минувшие сутки полиция задержала на дорогах Эстонии 27 водителей в нетрезвом состоянии.