В мае эстонский экспорт увеличился на 15%, резко выросла торговля с РФ

В мае 2017 года объем эстонского экспорта по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 15%, а объем импорта в Эстонию увеличился на 14%. Наиболее заметно увеличился товарооборот с Россией.

Экспорт товаров из Эстонии в текущих ценах составил 1,2 млрд евро, а импорт в Эстонию — примерно 1,3 млрд евро, сообщила в понедельник, 10 июля, пресс-служба Департамента статистики.

Как отметило ведомство, дефицит торгового баланса составил 153 млн евро. В 2016 году в том же месяце он составлял 147 млн евро.

В первую тройку экспортных партнеров Эстонии в мае вошли Финляндия, Швеция и Латвия — на их долю пришлось 16, 14 и 9 процентов всего экспорта соответственно. Четвертую строчку заняла Россия, на долю которой пришлось 7% от общего объема экспорта Эстонии. При этом по сравнению с маем 2016 года экспорт в Россию вырос наиболее заметно - на 53% или на 28 млн евро. Правда, экспорт в РФ вырос в основном за счет реэкспорта.

Среди всех экспортируемых в мае товаров 72% имели эстонское происхождение.

Больше всего товаров в мае в Эстонию ввозили из Финляндии (11% от общего объема импорта Эстонии), Германии (11%), Литвы (9%) и Швеции (9%). При этом больше всего - на 85% или на 41 млн евро - вырос импорт из России, откуда ввозили в основном минеральные продукты, включая моторное топливо и мазут.

В мае из Эстонии экспортировали в основном электрооборудование, древесину и изделия из нее, а также минеральные продукты.

Импортировали в Эстонию в основном электрическое оборудование, минеральные продукты, продукты питания, механические приборы и транспортные средства.