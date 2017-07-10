Власти Таиланда оштрафовали на 535 евро туристов из Эстонии за курение в самолете

В прошлую пятницу сотрудники полиции Таиланда оштрафовали двух уроженцев Эстонии, которые игнорировали неоднократные предупреждения бортпроводников и ходили курить в туалет самолета.

Бортпроводники сообщили в полицию, что пассажиры рейса Хельсинки – Бангкок пять раз ходили в туалет курить во время полета, пишет в понедельник, 10 июля, Postimees.

Стражи порядка задержали мужчину и женщину в аэропорту Таиланда. Вскоре выяснилось, что Александр и Светлана были родом из Эстонии.

Полиция назначила им максимальный штраф в 20 000 батов (около 535 евро). Как только туристы его оплатили - их отпустили.