Ученые из 16 стран обсудят в Таллинне вопросы кибербезопасности

С понедельника в Таллинне начинает свою работу международная летняя школа для докторантов и ученых, посвященная кибербезопасности.

Школа будет работать до пятницы, 14 июля, и сосредоточится на человеческом факторе в атаках, происходящих в кибер-пространстве, а также на том, как распознавать кибератаки и избегать их, передает служба новостей "Радио 4".

Как отмечает пресс-служба целевого учреждения Hariduse Infotehnoloogia, такого рода школы проходят в Эстонии уже третий год.

В этот раз участие в ней примут специалисты в области инфотехнологий и психологии из 16 стран со всего мира.