Австрия запретила въезд в страну турецкому министру экономики ({{commentsTotal}})
Австрийские власти запретили въезд на территорию страны министру экономики Турции Нихату Зейбекчи.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление официального представителя МИД Австрии.
Зейбекчи собирался приехать для участия в мероприятиях местной турецкой общины, приуроченных к годовщине попытки государственного переворота в Турции.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, планируемые торжества будут масштабными, а визит турецкого министра в этой связи, представляет "опасность для общественного порядка и безопасности в Австрии". Решение о нежелательности визита высокопоставленного турецкого чиновника принимал глава МИД Австрии Себастьян Курц.
Ранее, 7 июля, власти Нидерландов объявили персоной нон грата в своей стране вице-премьера правительства Турции Тугрула Тюркеша.
Редактор: Сергей Михайлов