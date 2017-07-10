Австрия запретила въезд в страну турецкому министру экономики

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление официального представителя МИД Австрии.

Зейбекчи собирался приехать для участия в мероприятиях местной турецкой общины, приуроченных к годовщине попытки государственного переворота в Турции.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, планируемые торжества будут масштабными, а визит турецкого министра в этой связи, представляет "опасность для общественного порядка и безопасности в Австрии". Решение о нежелательности визита высокопоставленного турецкого чиновника принимал глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Ранее, 7 июля, власти Нидерландов объявили персоной нон грата в своей стране вице-премьера правительства Турции Тугрула Тюркеша.