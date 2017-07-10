Владелец Apollo купит 20% MM Grupp

Мажоритарный владелец Apollo Ивар Венделин купит 20% MM Grupp, которой принадлежат предприятие оптовой продажи лекарств Magnum Medical, сеть розничной продажи лекарств Apotheka, медиаконцерн Eesti Meedia, центр домашних животных Petcity и другие связанные с Маргусом Линнамяэ предприятия в Эстонии и за рубежом.

"Сотрудничество с Иваром Венделином было до сих пор крайне плодотворным, с учетом новых и инновационных планов нашей группы в области розничной и онлайн-торговли. Я рад, что в группу удалось включить партнера, обладающего стратегическим видением", – сказал Маргус Линнамяэ.

"Наше сотрудничество с Маргусом Линнамяэ в книжных магазинах Apollo было превосходным. Я надеюсь, что теперь смогу применить свои знания и опыт на еще более широком поле", – отметил Ивар Венделин.

Стороны договорились не раскрывать стоимость сделки. Консолидированный оборот MM Grupp за 2016 год составил 481 млн евро.

В концерн Eesti Meedia входит также информагентство BNS.