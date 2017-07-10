В честь дня рождения Таллиннской телебашни с нее спрыгнут 70 парашютистов

Таллиннская телебашня на этой неделе отметит свой день рождения трехдневной программой, в рамках которой с телебашни спрыгнут 70 экстремальных спортсменов со всего мира.

Большинство спортсменов из европейских стран, но среди участников есть и приехавшие из США и Австралии.

Традиция телебашни отмечать свой день рождения парашютными прыжками является уникальной для Европы. "В течение трех дней прыжки с парашютом будут совершаться с высоты 175 метров, с платформы на 22-м этаже", – сказала директор телебашни Рийна Роозипуу.

Бейсджампинг – это прыжки с парашютом со зданий, подъемных кранов, мостов или скал. Главное отличие от обычных прыжков с парашютов – высота, которая вместо стандартных четырех километров составляет 50-200 метров. Совершать такие пряжки разрешается только опытным парашютистам.

Для гостей телебашни предусмотрена праздничная программа: дети и взрослые могут поиграть в разные игры во дворе телебашни, помастерить, попрыгать на батуте и под руководством инструкторов ознакомиться с альпинистским снаряжением.