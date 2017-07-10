Местные самоуправления смогут сократить расходы на школьную инфраструктуру

С сегодняшнего дня местные самоуправления смогут повторно ходатайствовать о выделении средств на приведение в порядок сети основных школ. Средства пойдут на то, чтобы привести школьные здания в соответствие со снижающимся числом учащихся и сократить расходы на школьную инфраструктуру. Общий объем средств составляет более 37 миллионов евро. Подробнее об этом рассказывает специалист отдела коммуникаций министерства образования и науки Елена Земскова.