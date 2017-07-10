Министр обороны Латвии не видит возможности для возвращения срочной службы

Ввести в Латвии обязательную военную службу в данный момент нереально, поскольку нет ни соответствующих финансовых ресурсов, ни инфраструктуры, заявил министр обороны страны Раймонд Бергманис.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает портал LSM.lv.

Бергманис пояснил, что нет, например, инструкторов, которые могли бы обучать новых призывников. При этом есть вопрос, сколько молодых людей смогут служить по состоянию здоровья.

В общей сложности очень много пунктов, на которые потребуется выделить ресурсы — а их в данный момент нет, указал министр.

Схожую точку зрения сформулировал командир Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш. Он отметил, что для обязательной военной службы необходимо политическое решение, которое сразу будет означать переделку средств.

Всеобщая воинская повинность была отменена в Латвии в 2006 году.