В июне в Эстонии диагностировали семь случаев заболевания клещевым энцефалитом

В июне клещевой энцефалит был диагностирован у семи жителей Эстонии. Всего с начала года заболели восемь человек, следует из статистики Департамента здоровья.

Три случая заражения были в июне зарегистрированы в Тартумаа, и по два – в Харьюском и Сааремааском уездах.

В прошлом году в июне было выявлено девять случаев заболевания энцефалитом. Всего в прошлом году энцефалитом заболел 81 человек, в 2015 – 116, в 2014 – 83, в 2013 – 114, а в 2012 – 178.

Что касается другого передаваемого клещами заболевания – боррелиоза (болезнь Лайма), то в июне оно было диагностировано у 83 жителей Эстонии, а с начала года – у 262 человек.

В аналогичный период прошлого года боррелиоз выявили у 90 человек. Всего в прошлом году боррелиозом заболели 1420 человек, в 2015 году – 1402, в 2014 – 1289, в 2013 – 1132, в 2012 году – 1546.

Заболеваниями, передаваемыми клещами, люди могут заразиться с апреля по октябрь. Клещи становятся активными, когда почва прогревается до +5, +7 градусов. Как отмечают в Департаменте здоровья, заразиться клещевым энцефалитом можно через укус клеща или через непастеризованное молоко от зараженных коз или коров.

От клещевого энцефалита существует вакцина, от клещевого боррелиоза — нет, но это заболевание лечится антибиотиками. В Эстонии чаще всего заражаются клещевым энцефалитом на Сааремаа, в Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Пярнумаа и Тартумаа.