Финский гонщик Валттери Боттас выиграл гонку "Формула-1" в Австрии

Стартовавший с поул-позишн финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии в классе "Формула-1".

Победа непросто далась финскому гонщику. Пилот "Феррари", немец Себастьян Феттель в конце гонки почти догнал Боттаса, но тому удалось сохранить лидерство до самого финала.

Победа в Австрии была второй в карьере Боттаса. Первую победу он одержал в конце апреля на Гран-при России, сообщает YLE.

Феттель занял второе место, третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл").

Второй финский пилот Кими Ряйккёнен ("Феррари") занял пятое место.

После девяти этапов в общем зачете лидирует Себастьян Феттель (171 очко), второе место занимает британец Льюис Хэмилтон (156 очков), а третье – Боттас (141 очко).