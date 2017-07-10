В Таллинне продолжается ремонт дорог

На этой неделе в разных частях Таллинна будет продолжен ремонт дорог.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил "Раэпресс".

Коммунальная служба Таллинна предупреждает, что на начавшейся неделе дорожные работы - фрезеровка старого асфальтового покрытия и нанесение нового - будут вестись на Тоомпуйестеэ, улице Копли - между улицами Эрика и Ситси, на бульваре Эстония, на бульваре Пыхья, на улице Тынисмяги, на Тартуском шоссе - между улицами Одра и Лийвалайа, на улицах Лубья, Луха, Петербургском шоссе и улице Пунане.

Ремонт покрытия методом пропитки намечен на следующих объектах: улицы Пирита, Роозикранци, бульвар Рявала, улица Тёэстузе, улица Харидузе, Тартуское шоссе, улица Таммсааре - между улицей Мустамяэ и Лаки и улица Тяхесаю.

Ремонт и строительство тротуаров будут вестись на улице Палласти, Тартуском шоссе, улицах Копли и Карьямаа.

Выбоины и мелкие разрушения дорожного покрытия будут устраняться в соответствии с заявками службы надзора.