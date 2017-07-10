ФОТО: в Лондоне горел популярный у туристов рынок Кэмден Лок

В ночь на понедельник на севере Лондона начался пожар на популярном среди туристов и жителей столицы рынке Кэмден Лок. На место прибыли 10 пожарных машин и 70 спасателей.

По словам очевидцев, пожар начался ночью, и пламя распространялось так быстро, что грозило перекинуться на соседние здания, передает Би-Би-Си.

По словам представительницы полиции, когда офицеры прибыли к месту происшествия, там уже работали пожарные. О пострадавших на данный момент ничего не известно.

Около 3 часов ночи пожарная служба Лондона сообщила, что пожар взят под контроль, однако расчеты будут находиться на месте до утра и продолжать тушение. О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

Напомним, в Лондоне ночью 14 июня мощный пожар охватил 27-этажный жилой дом Grenfell Tower. От здания практически ничего не осталось. Grenfell Tower включал 120 квартир. Огнем было охвачено практически все здание со 2-го по 24-й этаж.