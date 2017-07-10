EKRE во втором квартале пожертвовали 3700 евро

Во втором квартале текущего года Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 3 728 евро.

Как выясняется из финансовых документов, из государственного бюджета EKRE поступило пособие на сумму 93 790 евро, членских взносов было уплачено на 3209 евро, а с учетом пожертвований и дохода от продажи имущества всего партия получила за квартал 101 554 евро.

Особо крупных пожертвований EKRE не сделал никто.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

За второй квартал среди представленных в Рийгикогу политических сил EKRE отчиталась первой.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.