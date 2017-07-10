Сотрудники НТД задержали продавцов харвестеров за махинации с налогами

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) задержал в Харьюском уезде двух человек, одного из них с разрешения прокуратуры арестовали. Налоговики подозревают задержанных в том, что они занимались фиктивной продажей техники для лесозаготовок - харвестеров.

В ходе предварительного следствия было установлено, что две фирмы и их руководители намеренно проводили мнимые сделки с харвестерами (техника для рубки и вывоза леса - прим. ред.) и получили от лизинговых предприятий мошенническим путем 595 000 евро, а налоговому управляющему было представлено безосновательное требование о возврате налога.

Дело в том, что лизинговым предприятиям мошенники продавали имущество, которое принадлежало не указанному в счете продавцу, а другому предприятию. Несоответствующие действительности счета также отражались в налоговом учете и налоговых декларациях предприятий, что позволило скрыть налоговую обязанность на общую сумму 141 800 евро.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Хендрика Каинга, в рамках уголовного дела подозрения в сокрытии налоговой обязанности и мошенничестве предъявлены двум физическим и двум юридическим лицам. "Один руководитель предприятия уже ранее был известен прокуратуре, поскольку этой весной ему вынесли приговоры за связанное с налогами преступление. Он продолжил совершать преступления и поэтому прокуратура обратилась с просьбой о его аресте", - сказал Каинг. По просьбе прокуратуры один подозреваемый был арестован.

Основной категорией нарушений, связанных с НСО, является безосновательное увеличение входящего налога. Часто также в качестве продавца товара или услуги указывают предприятие, которое на самом деле не является продавцом. Бывает, что отраженные в документации сделки на самом деле не происходили.

Глава службы отдела расследований НТД Терье Ланг пояснила, что информацию о том, произошла ли сделка на самом деле, обычно выясняют в ходе налоговой проверки или уголовного следствия. "За последнюю пару лет успешно заработало несколько облегчающих нашу работу электронных решений, которые позволяют как выявлять налоговые мошенничества, так и более эффективно проводить уголовное дело".

Сами предприниматели также могут, проверив партнера по сделке и обстоятельства сделки, избежать неприятных сюрпризов и совершить вклад в справедливую конкуренцию.

Уголовное следствие ведет отдел расследований налогово-таможенного департамента под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.