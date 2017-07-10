Партии "Зеленые Эстонии" во втором квартале пожертвовали почти 7000 евро

Во втором квартале 2017 года не представленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" получила в виде пожертвований 6856 евро.

Как выясняется из финансовых документов, партия также получила 473 евро в виде членских взносов. Государственного финансирования "зеленые" не получают, поскольку на парламентских выборах не смогли набрать 1% голосов.

Наиболее крупное пожертвование - 2500 евро - политической силе сделала предприниматель Хелен Реа.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.