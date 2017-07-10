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Баскетболист сборной Нидерландов перешел из Рапла в "Калев/Крамо" ({{commentsTotal}})

Томас ван дер Марс перебирается в Таллинн.
Томас ван дер Марс перебирается в Таллинн. Автор: ERR Sport
Спорт
Спорт

Нидерландский центровой Томас ван дер Марс, которые последние полтора сезона выступал за команду "Авис Утилитас Рапла", продолжит карьеру в столичном клубе "Калев/Крамо".

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил официальный сайт "Калева".

В прошлом сезоне 26-летний Томас ван дер Марс стал серебряным призером чемпионата Эстонии. В финальной серии его команда уступила как раз "Калеву/Крамо".

Как сообщал портал rus.err.ee ранее, первым баскетболистом, который подписал с "Калевом" контракт на новый сезон, стал 34-летний сербский разыгрывающий Бранко Миркович.

По словам главного тренера столичной команды Аллара Варрака, комплектация большей части команды пройдет в июле.

Редактор: Сергей Михайлов

"калев/крамо"томас ван дер марс


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