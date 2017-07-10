Венчурные инвесторы из Эстонии вложили в различные проекты 74 млн евро

В 2016 году общая сумма инвестиций членов Эстонской ассоциации частного и венчурного капитала (EstVCA) выросла на 385% до 74 млн евро.

Всего члены ассоциации в 2016 году совершили 16 новых инвестиций, 49 млн евро из 74 млн евро было инвестировано в эстонские предприятия.

66 млн евро из общей суммы инвестиций поступило из четырех получивших финансирование Балтийского инновационного фонда (BIF) фондов – BaltCap Private Equity Fund II, BPM Mezzanine Fund, Livonia Partners Fund I и Karma Ventures Fund I.

С 2013 года финансируемые фондом BIF проекты привлекли в общей сложности 314 млн евро, в том числе 132 млн евро поступило от местных пенсионных фондов. В 2016 году члены EstVCA вышли из 10 предприятий, это означает 250% годовой рост.

Ассоциация EstVCA была создана в 2009 году. Объем активов, которыми управляют основные члены EstVCA, составляет 880 млн евро. К 2020 году EstVCA планирует увеличить этот показатель до 1 млрд евро. Всего в портфель инвестирующих членов входит 93 предприятия, где по состоянию на конец 2016 года работали 12 383 человека, а общий оборот достигал 1,3 млрд евро.

Основные члены EstVCA — Ambient Sound Investments, BaltCap, BPM Capital, Eften Capital, Европейский инвестиционный фонд, Invesco Finance, Karma Ventures, KredEx, LHV Varahaldus, Livoina Partners, SmartCap, Swedbank Investeerimisfondid, Tera Ventures, United Partners и UP Invest.

Балтийский инновационный фонд (BIF) — это созданный в 2013 году Эстонией, Латвией, Литвой и Европейским инвестиционным фондом (EIF) фонд фондов, целью которого является увеличение капитальных инвестиций в предприятия Балтийских стран. EIF инвестировал в создание фонда фондов 52 млн евро, по 26 млн евро выделили государственные агентства Эстонии (Kredex), Латвии (ALTUM) и Литвы (Invega).

В период 2013-2017 фонд BIF инвестировал 130 млн евро в частные инвестиционные фонды венчурного капитала, столько же добавили частные инвесторы и пенсионные фонды. Инвестиции направляются в балтийские предприятия с высоким потенциалом роста.

Инвестиции фонда BIF на конце мая:

BaltCap: auto24, Fitek, Eesti Keskkonnateenused, Qvalitas, Unimed Kliinikud, BPT Real Estate, Uprent и Ecoservice.

BPM Capital: MarkIT, Optometrijas Centrs, Eskaro, DEAC

Livonia Partners: Ha Serv, Hortes, Santa Monica Networks

Karma Ventures: Plumbr, Adaptive Simulations, SpectX

По состоянию на конец 2016 года в этих фирмах работали 3200 человек, в том числе 1356 в Эстонии.

Совокупный оборот предприятий составил в прошлом году 219 млн евро, в том числе 82 млн евро в Эстонии.

Оборот экспорта за пределами Балтии составил в прошлом году 31,6 млн евро.

В качестве налоговых поступлений страны получили 38 млн евро, в том числе Эстония получила 16 млн евро.