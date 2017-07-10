Яна Тоом: итоги переговоров с руководством дали свои плоды

Судьба отдельного списка Центристской партии может проясниться не ранее, чем в начале августа. Это подтвердили сегодня в интервью ЕРР парламентарии Ольга Иванова и Оудекки Лооне. Между тем европарламентарий Яна Тоом, в конце минувшей недели заявившая об отказе от участия в отдельном списке рассказала в интервью нашему корреспонденту Маргарите Черняевой, что переговоры между сторонниками бывшего и нынешнего лидеров Центристской партии не прошли даром. Уже сегодня состоялось расширенное заседание правления Центристской партии, где было принято сразу несколько важных и нужных решений. Что же касается парламентариев Ольги Ивановой и Оудекки Лооне, то их по-прежнему хотят видеть в рядах политсилы. Говорит Яна Тоом: