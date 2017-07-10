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Яна Тоом: итоги переговоров с руководством партии дали свои плоды ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"
Маргарита Черняева

Судьба отдельного списка Центристской партии может проясниться не ранее, чем в начале августа. Это подтвердили 10 июля в интервью ERR парламентарии Ольга Иванова и Оудекки Лооне. Между тем европарламентарий Яна Тоом, в конце минувшей недели заявившая об отказе от участия в отдельном списке, рассказала службе новостей "Радио 4", что переговоры между сторонниками бывшего и нынешнего лидеров Центристской партии не прошли даром.

В понедельник состоялось расширенное заседание правления Центристской партии, где было принято сразу несколько важных и нужных решений. Что же касается парламентариев Ольги Ивановой и Оудекки Лооне, то их по-прежнему хотят видеть в рядах политсилы.

"За время переговоров мы достигли многого, хотя и не всего, чего хотели. Среди прочего, Эдгару Сависаару предложено первое место в общегородском списке Центристской партии. Примет ли это Эдгар Сависаар, я не знаю, но такое предложение ему сделано", – сказала Яна Тоом.

Сегодня прошло расширенное совещание правления Центристской партии у председателя политической организации Юри Ратаса.

"На расширенном заседании правления мы договорились о том, что в следующий понедельник будет сформирована рабочая группа по созданию этики Центристской партии, рабочая группа по порядку созыва конгресса, чтобы впредь избежать ситуаций, при которых было возможно то, что называлось назначением депутатов с предварительным собеседованием, чтобы они голосовали правильным образом, – пояснила Тоом. – Кроме того, принято решение о расширении состава таллиннского совета Центристской партии для того, чтобы первые номера списков, так называемые паровозы, которые в силу разных причин не могут потом идти работать в город, имели после выборов возможность участвовать в управлении городом и в решении вопросов на муниципальном уровне. Чтобы мы не были подсадными утками, которые провели людей и уехали. Мы должны иметь реальный рычаг воздействия. Эти три внутрипартийных вопроса решены".

Ольга Иванова и Оудекки Лооне в понедельник сказали, что, по сути, они остались с пустыми руками. Яна Тоом не согласна с этим утверждением.

"Это не так. Ольге Иваноовй по-прежнему предлагается место в первой тройке списка Ласнамяэ. Оудекки Лооне должна только сказать, где она хочет баллотироваться. Ни о какой мести речи нет".

Редактор: Ирина Киреева

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