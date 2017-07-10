ФОТО: Trad.Attack! выступил в Таллиннском аэропорту с мини-концертом

Эстонская группа Trad.Attack!, которая начинает гастрольный тур по Европе, дала концерт в Таллиннском аэропорту. Это выступление является первым концертом из серии культурных мероприятий, которые пройдут за пределами Эстонии в честь празднования столетия Эстонской Республики и председательства Эстонии в Совете ЕС.

"В честь столетия Эстонской Республики и председательства Эстонии в Совете ЕС мы хотим подарить музыку Эстонии каждой стране в Евросоюзе. В общей сложности пройдет 28 концертов в течение 1,5 года", – сказали участники коллектива Trad.Attack! Сандра Вабарна, Тыну Тубли и Ялмар Варбана. Выступления состоятся в Финляндии, Латвии, Люксембурге, Польше, Италии, Англии, Португалии и Швеции.

По словам руководителя программы культурных мероприятий за границей ЭР 100 и председательства Эстонии Йорма Сарва, формат короткого концерта предлагает прекрасную возможность познакомиться с творчеством группы. "Я считаю, что это прекрасная возможность пожать артистам руку и пожелать им доброго пути перед выступлением перед новой публикой на новых площадках", – пояснил Сарв.

Для празднования столетия Эстонской Республики и председательства Эстонии в Совете Европейского союза была составлена программа культурных мероприятий, которые пройдут за рубежом. Более 150 мероприятий пройдет в 30 странах мира. В течение полутора года в программе примут участие многие известные культурные деятели: среди них Театр NO99, KUMU, Пааво Ярви и Эстонский фестивальный оркестр, спортивный фестиваль Simple Session, а также многие архитекторы, музыканты, кинодеятели и университеты.

С программой культурных мероприятий за рубежом можно ознакомиться здесь.