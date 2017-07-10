ФОТО: в здании Совета ЕС на время председательства Эстонии появился цифровой купол

В понедельник, 10 июля, в Брюсселе в главном здании Совета ЕС Justus Lipsius и в атриуме нового здания "Европы" были торжественно открыты инсталляции, рассказывающие о цифровой истории Эстонии. Инсталляции будут находиться в здании на протяжении всего председательства Эстонии в Совете ЕС. Рабочие помещения председательства также будут оформлены в стиле эстонского смарт-дизайна, включающего природные мотивы.

В центре композиции - инновационный купол с видео-проекцией "Unity", который был разработан в Эстонии. На протяжении всего периода председательства на поверхности купола будут проектироваться панорамные видео Эстонии и других стран-членов ЕС. Видео были сняты при помощи технологии съемки в формате 360 градусов, говорится в сообщении секретариата по ЕС Госканцелярии.

Купол открыли посол, заместитель главы Постоянного представительства Эстонии в ЕС Клайд Кулл, основатель и руководитель TransferWise и член Совета по инновациям Таавет Хинрикус, а также главный секретарь Совета ЕС Йеппе Транхольм-Миккельсен.

На открытии купола Таавет Хинрикус сказал, что одним из самых больших преимуществ страны-члена ЕС является одновременное общение с другими странами во всем мире, не только с соседями в Европе. "Технологии делают мир меньше, сегодня мы теснее связаны друг с другом, чем когда-либо раньше. Как у маленькой страны появляется больше свободы и возможностей, когда она вместе со всеми, точно так же это происходит и с людьми", - сказал Хинрикус.

После председательства купол вернется в Эстонию

"Каждой стране-председателю предлагается возможность представить свою страну в помещениях Совета ЕС. Эстония является флагманом цифрового развития, поэтому цифровые инсталляции, без сомнения, являются одним из лучших способов представить нашу страну. В течение полугода на проекционном куполе мы покажем эстонскую природу, Певческий праздник, мероприятия ЭР100, технологические решения и события, связанные с председательством Эстонии", - рассказал советник по цифровым решениям во время председательства Эстонии в Совете ЕС Валдек Лаур.

Проекционный купол предложит зрителям возможность полного присутствия без очков виртуальной реальности. Картинка будет проектироваться на внутренние стенки купола при помощи четырех проекторов с HD-разрешением. Креативным автором купола является Таави Варм, техническое проекционное решение предлагает RGB Baltic OÜ. Видео-контент был создан при помощи творческой лаборатории Таллиннского университета MEDIT.

Проекционный купол будет находиться в Брюсселе до окончания председательства Эстонии в Совете ЕС. После председательства жители Эстонии смогут познакомиться с куполом ближе.