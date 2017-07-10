В Южной Эстонии пограничники трижды задерживали любителей селфи на фоне пограничного столбы

В Южной Эстонии пограничники трижды задерживала людей, фотографировавшихся на фоне пограничного столба в пограничной зоне-Любители селфи в основном были иностранцами. Всех их оштрафовали. Размер штрафа не сообщается.

Как сообщила Лыунаская префектура, в первой половине дня, 7 июля, пограничники в окрестностях местечка Верхулитса волости Вярска Пылваского уезда заметили автомобиль, из которого вышли двое людей и отправились в зону пограничного режима, чтобы сфотографироваться на фоне пограничного столба.

В этом месте установлены запрещающие остановку знаки. Погранохрана задержала четырех находившихся в автомобиле граждан Финляндии. Двух любителей селфи оштрафовали.

В этот же день, еще два человека в томе же месте фотографировались на фоне российского пограничного столба, несмотря на то, что находиться в погранзоне запрещено. Пограничники задержали трех граждан Нидерландов, двоих из них оштрафовали.

А вечером в этот же день мужчина и женщина, фотографировались на фоне российского пограничного столба. Людей задержали и доставили на кордон. Оба были оштрафованы.