ФОТО: в аэропорту Хельсинки открылся новый Южный терминал

Сегодня, 10 июля, в аэропорту Хельсинки-Ваантаа официально открылся новый Южный терминал, и первый рейс с нового терминала в 14 часов отправился в Нью-Йорк. Ожидания управляющей аэропортом компании Finavia очень большие - предполагается довести число пассажиров, обслуживаемых аэропортом, до 20 млн в год, и прежде всего за счет китайских и российских туристов, которые, как правило, оставляют в аэропорту много денег.

Новшества направлены именно на большее удобство пассажиров, поэтому Finavia не установила в многолюдных местах терминала дополнительные средства контроля безопасности, как это делается в других крупных аэропортах в Европе, передает корреспондент ERR в Хельсинки.

Надежды связаны прежде всего с китайскими и российскими туристами

Finavia не отрицает, что новый Южный терминал, а также другие направления развития ближайшего будущего направлены на то, чтобы аэропорт Хельсинки стал важным связующим центром между Европой и Азией и чтобы туристы из этих европейских и азиатских стран оставляли бы в Хельсинки больше денег.