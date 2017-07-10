В Ласнамяэ погибла выпавшая из окна шестого этажа женщина

В понедельник, 10 июля, из окна шестого этажа жилого дома по улице Кярбери в таллиннском районе Ласнамяэ выпала женщина. Полученные ею в результате падения травмы оказались не совместимы с жизнью.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Барбара Лихтфельд рассказала Postimees, что полиция получила сообщение произошедшем сегодня около 13 часов.

"В Ласнамяэ из окна шестого этажа упала женщина 1946 года рождения, точные обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказала Лихтфельд и добавила, что пока не может ничего подробнее комментировать.

Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.